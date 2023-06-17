Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerinden Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin H.Ç. ve M.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kayıtlarda şüpheliler, binanın girişinde çaldıkları malzemelerle görülüyor.