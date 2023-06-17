Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerinden Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin H.Ç. ve M.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Kayıtlarda şüpheliler, binanın girişinde çaldıkları malzemelerle görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.