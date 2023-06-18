Deprem bölgesindeki illerde YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde öğrenciler sınavın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önüne gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Görevliler, bazı öğrencileri yönlendirerek binaları bulmalarına yardımcı oldu.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Süha Erler Anadolu Lisesi ve Türk Telekom Ortaokulu önüne gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle binalarını buldu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Karaköprü Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından üst aramasından geçirilerek salona alındı.

Sınavın başlamasıyla öğrenci yakınları okul dışına çıkarıldı.

- Malatya

Malatya'da da öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler erken saatlerde okulun önüne geldi.

Öğrenciler, üst araması ve kimlik kontrolünün ardından salona alındı.

- Kilis

Kilis'te de adaylar sınava girecekleri okullara gelerek görevliler tarafından yapılan kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından salonlara alındı.

Kentte sınav, 38 bina, 619 salonda 11 bin 383 adayın katılımıyla yapıldı.



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