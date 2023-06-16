Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı (47) öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, olay yerinden kaçan Mertcan K'yi (25) yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mertcan K. (25), önceki gün Atakent Mahallesi'nde 27 ANA 554 plakalı otomobille kayınpederi ve boşanma aşamasındaki eşinin yolunu keserek pompalı tüfekle yaralamıştı.



Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamıştı.

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