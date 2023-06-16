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Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı gözaltına alındı

AA

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı (47) öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, olay yerinden kaçan Mertcan K'yi (25) yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mertcan K. (25), önceki gün Atakent Mahallesi'nde 27 ANA 554 plakalı otomobille kayınpederi ve boşanma aşamasındaki eşinin yolunu keserek pompalı tüfekle yaralamıştı.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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