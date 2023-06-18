Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı adliyede

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı öldürdükten sonra kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Mertcan K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Atakent Mahallesi'nde Mertcan K. (25) 17 Mayıs'ta, otomobille önlerini kestiği kayınpederi Ertuğrul Kaya (47) ve boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse'yi (25) pompalı tüfekle ateş ederek yaralamıştı.
Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan baba ve kızı hayatını kaybetmişti.