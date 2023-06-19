Gaziantep'te bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Belkıs Mahallesi'nde İ.S'yi silahla yaraladığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan M.R.T'yi kovalamaca sonucu 2 tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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