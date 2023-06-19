Gaziantep Üniversitesinde diyabet hastalarına özel ayakkabı üretildi

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep Üniversitesi Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü akademisyenlerince diyabet hastalarının sık yaşadığı ayak rahatsızlıklarını engelleyen özel ayakkabı üretildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akarsu, ayak rahatsızlığı nedeniyle tedavi olmaya gelen hastalara yönelik ayakkabı üretimi için Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu akademisyenlerine danıştı.

Üniversitedeki Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü'nde görevli akademisyenler normal ayakkabılara göre ön tarafı daha geniş, dikişsiz ve koruyuculuk sağlaması için elyaf içeren özel ayakkabı tasarlayıp üretme kararı aldı.

Akademisyenler yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu diyabet hastalarının ayak ve ayak parmaklarında oluşan yaraları engellemek için özel ayakkabıyı üretti.

Prof. Dr. Ersin Akarsu, AA muhabirine, diyabet hastalığının Türkiye'de yaygın görüldüğünü, nüfusun yüzde 13,7'sinin diyabet hastası olduğunu anlattı.

Akarsu, şöyle devam etti:

"Şeker hastalığı olan kişilerde birtakım problemlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden birisi de hastaların ayaklarında gelişen yaralar. Bu hastalarımızın özellikle sinir tahribatı olabiliyor. Buna bağlı olarak da yara ve his kaybı oluşabiliyor. Hastanemizde ve birçok hastanede ayak yaraları şikayetleriyle hastalar başvuruyor. Uzun süre hastanede yatmaları gerekiyor, bir kısmın da ampütasyon olmak zorunda kalıyor. Bu da birçok olumsuzluğa neden olabiliyor."

Ayak yaralarının giderilmesinin birçok yolu olduğunu, kişiye uygun ayakkabı giymenin önemli olduğunu dile getiren Akarsu, hastaların ayak yapılarına uygun ayakkabı bulmakta zorluk çektiğini söyledi.

Akarsu, "Hastalara özel ayakkabı yapmak gerekir. Bu sorunlara çözüm bulmak için çalışma yaptık. Hastaların ayak bakımlarını hastanede yapabiliyoruz. Hastanede değerlendirme yaptıktan sonra meslek yüksekokulunda akademisyenlerle çalışarak hastalara ayakkabı tasarımı yapıyoruz. Kendilerine uygun ayakkabıları temin ediyoruz." diye konuştu.

Hastaların önce ayak sağlığı merkezinde analizinin yapıldığını belirten Akarsu, ardından kişiye özel ayakkabı üretimine yönlendirdiklerini kaydetti.

- Hastaya özel ayakkabı üretiliyor

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Ömer Uçtu da Prof. Dr. Ersin Akarsu'nun talebi üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Ersin Akarsu'dan ayakkabının nasıl olması gerektiğini dinledikten sonra çalışmalara başladıklarını belirten Uçtu, şunları kaydetti:

"Biz de kendi bünyemizde, ayakkabıyla ilgili teknik bir teknik bilgilerle birleştirerek ayakkabının iç kalıbını oluşturduk diyabet hastaları için daha sonra bizim Moda Bölümü'ndeki hocalarımız model tasarımlarına çalıştılar ve o modeller üzerinde üretimlere başladık. Atölyemizde öğrencilerimiz çalışıyor ve bu ürünleri ortaya çıkardık. Bizim ürettiğimiz bu ayakkabı öncelikli olarak bu tür darbeleri önleyecek hasarları minimize edecek şekilde tasarımını ve üretimini yaptık. Hastalara uygun olan ayakkabıyı seçip veriyoruz. Şu ana kadar 200 çifte yakın ayakkabı ürettik. Onlar da zaten üniversitemizin mağazası var burada teşhir edilmekte hastalarımızı oraya yönlendiriyoruz. Kendine olan uygun ayakkabı hangisiyse onu seçip onu kullanıyor."

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