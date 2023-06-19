Şehitkamil Belediyesi 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu yapacak

GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhuriyetin 100. yılına özel 2023 yılı içerisinde 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu gerçekleştireceklerini bildirdi.

Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ekim ayında düzenlenecek ödül töreninde 100 organizasyonda dereceye giren sporcular ile ilklere ve enlere imza atan kişilere ödül vereceklerini belirten Fadıloğlu, Cumhuriyetin ilanının 100. yılına özel akıl ve zeka oyunları, basketbol, bisiklet, badminton, cimnastik, doğa sporları, futbol, halk oyunları, sualtı sporları, su topu, satranç ve yüzme branşlarında 2023 yılı içerisinde 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti.

Bu yıl şu ana kadar 36 spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini, 64 organizasyonun da planlamasını yaptıklarını dile getiren Fadıloğlu, "Amacımız, sporun mutfağında çalışan bir ekip olmak. Göreve geldiğimiz andan itibaren hep bunu söyledik. İnşallah görev yaptığımız dönem içerisinde de aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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