Gaziantep'te polisten "sahte para" uyarısı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması adına harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, ilçede bulunan kurban satış yerlerini ziyaret etti.

"Dolandırılma Uyanık Ol" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten polis, satıcıların dikkatli olmalarını istedi.

Uygulamadan memnun kaldığını ifade eden kurban satıcılarından Hüseyin Bulut, "Emniyet müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Hazırlamış oldukları broşürlerle bizleri uyardılar. Bundan böyle daha çok dikkat edeceğiz." dedi.

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