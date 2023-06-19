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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA

Gaziantep'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tır, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Avşar'ın kullandığı 61 AAY 613 plakalı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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