Gaziantep'te kurban yakalama timi bayram hazırlıklarını tamamladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "kurban yakalama timi" Kurban Bayramı'nda iş başında olacak.

Aralarında veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik tim, yaklaşık 20 gündür Gaziantep Hayvanat Bahçesinde uyuşturucu iğne atan tüfek ve kementle antrenman yaparak, bayram süresince kaçabilecek kurbanlıklar için göreve hazır hale getirildi.

Bayram boyunca 153 ihbar hattına gelen ihbarları değerlendirecek tim, kaçan hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan danaları yakalamak için tim oluşturduklarını söyledi.

Timin 20 kişiden oluştuğunu ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız 153 ihbar hattına kaçan danaları bildirdiği zaman bu ihbar bizim internet sayfamıza düşecek. Arkadaşlar da gidip vatandaşın danasını yakalayarak onlara teslim edecek. Bunun karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Geçen yıl da aynı timi kurmuştuk. Geçen yıl 62 dana kaçmıştı. Bu danaları arkadaşlarımız yakalayarak vatandaşa teslim etmişlerdi. Aynı zamanda kesilen hayvanların, eğer vatandaş et konusunda yenilebilir veya yenilemez şeklinde şüpheye düşerse, veteriner hekimlerimiz et muayenesi yaparak kendilerine bu konuda da yardımcı olacaklar."

Timin 20 gündür hayvanat bahçesinde eğitim gördüğünü ifade eden Özsöyler, "Hayvanat Bahçesinde danalar bulunuyor. Ekiplerimiz bu danaları yakalamak için kement ve anestezi tüfekleri kullanarak etkisiz hale getiriyor. Verilen eğitimlerin ardından bu yıl da ekiplerimiz göreve hazır hale geldi." dedi.

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