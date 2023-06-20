Gaziantep'te günübirlik kiralık evlere yönelik denetimlerde 597 bin 140 lira ceza kesildi

Bu 3D makyajları anlamak için defalarca bakmak gerekiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te günübirlik evlere yönelik denetimlerde 10 işletmeye 597 bin 140 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde günübirlik kiralanan evleri denetledi.

Denetimlerde 78 günübirlik rezidans denetlenerek, 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari yaptırım uygulandı.



Ayrıca yapılan denetimlerde 435 şahıs sorgulanırken aranan 3 şüpheli yakalandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.