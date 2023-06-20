Gaziantep'te silah ticareti ve imalatına ilişkin operasyonda 4 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silah ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen "Kukla" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve imalatına yönelik "Kukla" adlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı, 8 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 şarjör ve çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyona ilişkin cezaevindeki 4 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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