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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitkamil Belediyesi'nden okul birincisi öğrencilere bilgisayar hediyesi

AA

Şehitkamil Belediyesi'nden okul birincisi öğrencilere bilgisayar hediyesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ortaokul ve lise birincisi 202 öğrenciye bilgisayar hediye edildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurumlar arası iş birliğini en yüksek düzeyde devam ettirdiklerini söyledi.

Şehitkamil Belediye olarak 2009'dan bu yana ortada bir başarı varsa başarının ödüllendirilmesi noktasında elini taşın altına koymaktan geri durmadığını ifade eden Fadıloğlu, şöyle konuştu:

"Spor, sanat, kültür, bilim ve akademik başarıda eğer öğrencilerimiz varsa biz de bu noktada ödüllendirmede en yüksek noktada varız. Bizim yaptığımız faaliyetlerde bilgi yarışmalarında hem okullarımız ödüllendiriliyor hem de öğrencilerimiz ödüllendiriliyor. Diğer taraftan akademik başarı neticesinde okul birincisi olan öğrencilerimiz her sene ödüllendiriliyor. "

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise "Gaziantep, akademik başarı anlamında her gün çıtasını bir adım daha yukarı yükseltiyor. Bu yıl da yine bir önceki yıla göre olumlu sonuçların haberini alıyoruz. Resmi olmayan sonuçlara göre LGS'de bütün soruları doğru cevaplayan 13 öğrencimiz var. Geçen yıl sayı 4'tü. Bu yıl 13 oldu. İnşallah gelecek yıl bu sayıyı daha ileri taşıyacağız. Bu yolda bize yoldaş olan değerli kurumlarımıza teşekkür ederim. " dedi.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da Türkiye'ye örnek olabilecek birçok projeye imza attıklarını belirterek, "Bugün akademik anlamda 126 ortaokul birincisi ile 76 lisedeki okul birincisine bilgisayar hediye ediyoruz. Bu işin oluşumunda öğrencilerimizi tespit ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Tepe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yağcı tarafından ortaokul ve lisede birinci olan öğrencilere bilgisayar hediye edildi.

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