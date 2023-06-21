Gaziantep'te zorla tutukları vatandaşa senet imzalattığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde zorla tuttukları vatandaşa senet imzalattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Akyol Mahallesi'ndeki H.Ö'nün bir adreste zorla tutulduğu ve senet imzalatıldığı şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.



​​​​​​​Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, senetler, 2 ruhsatsız tabanca, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği S.K, S.T. ve R.T'yi yakaladı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.