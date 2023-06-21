Gaziantep'te 70 engelli ailesine egzersiz eğitimi verildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 70 engelli ailesine, fiziksel rahatsızlıklarının giderilmesi için egzersiz eğitimi verildi.

Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV), Uluslararası Doktorlar Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Engelli Anneleri Postür Değerlendirme ve Egzersiz Eğitim Projesi"nin kapanış programı Şehitkamil ilçesindeki FEV Engelli Akademisi'nde yapıldı.

Törende, 8 hafta egzersiz eğitimi alan 70 engelli ailesine katılım belgesi verildi.

FEV Başkanı Yaşar Tatar, AA muhabirine, projeye engellilerin anne ve babasında oluşabilecek rahatsızlıklarından yola çıkarak başladıklarını söyledi.

Engelli ailelerine eğitim öncesi muayene ve testler yapıldığını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Engelliye bakan ailelerimiz değerlendirildi. Onların vücutlarında görülen fiziksel yetersizlikler, sırt ve boyun bozuklukları not alındı. Bu ailelerimize egzersiz programı dahilinde eğitim verildi. Engelli ailelerimizin sağlıkları, bir adım ileri taşınmaya çalışıldı. Çünkü engelli çocuklarımız zaman geçtikçe büyük çoğunlukta ağırlaşmaya başladı. Anneler sürekli çocuklarını kaldırıp başka yerlere taşımak zorunda kalıyor, ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bu proje ile engelli ailelerimize dokunulmaya çalışıldı."



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