Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bir camiden hırsızlık yapan şüpheli Ö.K'yi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, şüphelinin cami içerisinde bulunan odaya girmesi ile adliyeye götürülmesi yer alıyor.

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