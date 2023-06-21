Gaziantep'te refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde refüje çarparak takla atan ve karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muhammed A. yönetimindeki 27 MB 6901 plakalı otomobil, Serinevler Mahallesi'nde, refüje çarparak takla attı, ters şeritte devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü ve otomobildeki 2 kişiyi Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan refüjdeki 2 ağaç da devrildi.

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