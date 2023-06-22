Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş, mücadeleci bir takım kurmayı amaçlıyor:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş, mücadeleci bir takım kurmayı amaçlıyor:

AA

Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş, mücadeleci bir takım kurmayı amaçlıyor:

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle geçen sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erdal Güneş, yeni sezonda iddialı bir takım oluşturma peşinde.

Yeni sezonda tekrar Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek kırmızı-siyahlı takımının teknik direktörü Güneş, deprem sürecini ve gelecek sezon planlarını AA muhabirine anlattı.

Kentin diğer profesyonel takımlarında ve Gaziantep FK'de 6 yıl yardımcı antrenör olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu belirten Güneş, kendisine teknik direktör olarak görev veren kulüp başkanı Memik Yılmaz ile yönetim kuruluna teşekkür etti.

Takımı en iyi tanıyanlardan biri olarak sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Güneş, şunları söyledi:

"Saha içinde çok çalışma şansımız olmadı. Çünkü çok dar bir zamanda görev sorumluluğunu aldık. Antalyaspor maçından sonra depremi yaşadık. Maalesef çok üzücü bir olay yaşandı. İstemeden de olsa takımı ligden çekmek zorunda kaldık. Oyuncularımızla çok uzun toplantılar yaptık. Süreci devam ettiremeyeceğimiz kanaati çıktı. Çünkü depreme maruz kalan oyuncularımız oldu. Yaptığımız toplantılar sonucunda ligden çekilmek hem takımımız hem kulübümüz için bence en doğru karardı. Bu kararı aldık ve sonrasında tabii oyuncularımıza diğer kulüplerden teklifler geldi. Bu süreçte onları değerlendirdik. Oyuncularımız ve kulübümüz için en doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Zaman zaman oyuncularla görüşmeler yaptık. Oyuncuların maçlarına gittik. O süreçlerini de takip ettik ve artık sezonumuzu tamamlayıp, yeni sezon hazırlıklarına başladık."

Göreve geldikten sonra çalışmaların sürdüğünü aktaran Güneş, yeni sezon için iyi bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, "İmkanlar doğrultusunda kendi karakterime yakın bir takım yaratmak istiyorum. Mücadele eden, hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan, takım arkadaşı için, forması için savaşan, maça gelen taraftarlara zevk veren, vermeye çalışan, iletişimi çok yüksek, birbirlerini seven bir takım yaratmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Futbolda artık yeni yüzler istenildiğini vurgulayan Güneş, bu süreçte deneyimli teknik adamlara da ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Mevcutta çalışan birçok teknik direktörümüz var. Onlardan da öğreneceğimiz çok şey olacak. Artık yeni bir jenerasyon da geliyor. Bunlara Nuri Şahin, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel sayılabilir. Arkadan gelecek birçok teknik direktör olacaktır. Ben şahsım adına bu süreçte elimden gelen her şeyi yapacağım. Farklı bir yol benimsemeye çalışacağım. Tabii dediğim gibi bu sadece benim karar vereceğim bir şey değil. Bu, takım halinde, bütünlük halinde başaracağımız bir şey olacak inşallah." diye konuştu.


- "30 Haziran'da mukavelesi devam eden oyuncularımızla start vereceğiz"

Erdal Güneş, yeni sezon çalışmalarına 30 Haziran'da başlayacaklarını kaydetti.

Mukavelesi devam eden futbolcuların takıma döneceğinin altını çizen Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte oyuncularımızı çeşitli kulüplere verdik. İstemeden de olsa yollarımızı ayırdığımız, satmak zorunda kaldığımız oyuncular vardı. Genel anlamda takımın iskelet kadrosunu korumaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Mukavelesi devam eden oyuncularımızın hepsi eminim ki dönecektir. Biz, 30 Haziran'da bir toplanma planı hazırladık ve oyunculara biten sezonla alakalı tatil döneminde bir çalışma planı gönderdik. Onlar da bu plana uyuyorlar ve şu an çalışıyorlar. 30 Haziran'da mukavelesi devam eden oyuncularımızla start vereceğiz."

Taraftarların Gaziantep'te maç izlemeyi özlediğini belirten Güneş, futbolseverlere takımlarını destekleme çağrısında bulundu.

Bu sezon her zamankinden daha fazla destek verilmesi gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Biz zaten bu şehirden geldiğimiz, bu toprakların özünü çok iyi bildiğimiz için taraftarlarımızın ne istediğinin farkındayız. O yönde çalışıyoruz. Taraftarların istediği, arzu ettiği bir takım oluşturma çabasındayız. İnşallah onda da başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı
Gaziantep'te refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te refüje çarparak takla atan otomobildeki ...
Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ...
Gaziantep'te okul servisiyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul servisiyle çarpışan traktörün ...
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli ...
Gaziantep'te 70 engelli ailesine egzersiz eğitimi verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 70 engelli ailesine egzersiz eğitimi ...
Gaziantep'te zorla tutukları vatandaşa senet imzalattığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zorla tutukları vatandaşa senet ...
Şehitkamil Belediyesi'nden okul birincisi öğrencilere bilgisayar hediyesi
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediyesi'nden okul birincisi öğrencilere ...
Gaziantep'te silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah imalatı ve ticareti yapanlara ...
Gaziantep'te silah ticareti ve imalatına ilişkin operasyonda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah ticareti ve imalatına ilişkin ...
Gaziantep'te günübirlik kiralık evlere yönelik denetimlerde 597 bin 140 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te günübirlik kiralık evlere yönelik ...
Gaziantep'te, günübirlik evlere denetimde 597 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te, günübirlik evlere denetimde 597 bin ...
Gaziantep'te kurban yakalama timi bayram hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kurban yakalama timi bayram ...
Gaziantepli baklavacılar bayram mesaisinde
YEREL HABERLER Gaziantepli baklavacılar bayram mesaisinde
Nizip'te 2 semt pazarı kurban kesim yeri olarak kullanılacak
YEREL HABERLER Nizip'te 2 semt pazarı kurban kesim yeri olarak ...
Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.