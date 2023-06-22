Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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