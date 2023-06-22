Başkan Fadıloğlu, Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'ni tanıttı

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GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı süren Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'ni basın mensuplarına tanıttı.

Basın mensuplarıyla alanda incelemede bulunan Başkan Fadıloğlu, Gazianteplilerin yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Projenin kente hayırlı olmasını dileyen Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu projeyi yaklaşık 2 yıl çalıştık. 1,5 yıllık süre içerisinde de hizmete alınır hale getirdik. Özellikle bu tiyatronun içerisini sürekli yaşayabilir hale getirmek adına altında geniş bir kütüphane alanı yaptık. 4 salondan oluşan çocuk kütüphanesi, dijital kütüphane, yetişkinlere ayrı alt yaş gruplarına ayrı olmak üzere 24 saat açık olan kütüphaneyle birlikte milletimizin hizmetine kısa süre sonra sunmuş olacağız."

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