Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi

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GAZİANTEP (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan Belediyesi'nin 6 Şubat'taki depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine yaptığı 13 kalıcı konut teslim edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki alana her biri 50 metrekare olarak inşa edilen tek katlı çelik konstrüksiyon konutlar, mutfak eşyası ve mobilyası hazır şekilde 55 günde tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teslim töreninde Türkiye'deki herkesin deprem bölgesine yardım ettiğini söyledi.

İslahiye ve Nurdağı ilçesinde normalleşmeye başlandığını ifade eden Şahin, "Böyle bir milletin evladı, böyle bir medeniyetten geldiğim için Allah'a şükür ediyorum. Çadırdan konteynere, konteynerden kalıcı konutlara geçiş hızlı şekilde yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlıklarımızın birebir takibiyle bu işin altından Allah'ın izniyle kalkacağız." diye konuştu.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ise ilçedeki yaraların sarılması için gerekenlerin yapıldığını belirtti.

İlçede 3 bin 421 kalıcı konutun inşasının devam ettiğini anlatan Anteplioğlu, depremden zarar gören vatandaşların kalıcı konutlara kısa sürede geçeceğini ve Eyüpsultan Belediyesi'nin güzel bir yaşam alanı inşa ettiğini anlattı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise konutları bölgeye göre inşa ettiklerine işaret ederek, her zamana afetlere hazırlıklı şekilde binaları inşa edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, evlerin anahtarları İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'a teslim edildi.









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