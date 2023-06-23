GAGİAD yeşil şehirler buluşması için Atina'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAGİAD yeşil şehirler buluşması için Atina'da

AA

GAGİAD yeşil şehirler buluşması için Atina'da

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) koordinatörlüğü ile hayata geçirilen, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu" projesinin Yunanistan faaliyeti Atina'da hayata geçirildi.

GAGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, projenin ilk dört faaliyetini farklı ülkelerde tamamlayan paydaşlar, kadınların yeşil anlaşma ile ilgili alanlara yoğunlaşarak yüksek teknoloji alanlarında çalışmaya teşvik etme temasıyla Atina'da buluştu.

Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Lüksemburg, Danimarka ve Yunanistan'daki paydaşlar, ilk kez proje kapsamında geçen yıl 20-21 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te GAGİAD ev sahipliğinde buluşmuştu.

Paydaşlar, Gaziantep'te hayata geçirilen yeşil şehirler uygulamasına örnek uygulamaları yerinde gördükten sonra diğer paydaşların ev sahipliğinde farklı gündemlerle bir araya gelmeye devam etti.

Türkiye'den örneklerin anlatıldığı buluşmada, yeni iş birlikleri kapsamında da görüşmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, projenin sona yaklaştığını, ulus ötesi paydaşlar ile bu tecrübeyi elde ederek, projenin konu başlıklarının dünya gündemi için önemli olduğunu belirtti.

Atina faaliyetinde tüm dünyaya dokunacak bir konuyu gündemlerine aldıklarını aktaran Koçer, iş kadınlarının istihdam edilebilirliğini ve farkındalığını artırmak istediklerini kaydetti.

Koçer, sosyal ağ ve e-öğrenme platformları aracılığıyla verilen mesleki eğitimden yararlanmak için teknolojinin nasıl kullanılabileceğinin de bu proje kapsamında değerlendirileceğini vurguladı.

Deneyim, bilgi ve becerilerin yanı sıra bilgi alışverişinde bulunmak için çevrimiçi ve uluslararası etkinliklerde yer alınmasını arzu ettiklerini dile getiren Koçer, "Projemizin Atina ayağında, dünyadaki mevcut cinsiyet eşitsizliğini ele alan politikaların aranması, dengesiz yatırımlar, halen ağırlıklı olarak erkeklerin egemen olduğu yeşil ve teknoloji sektörlerindeki cinsiyet istihdamı ve yatırım açığını genişletebilmek üzere gerçekleştiriliyor. Ancak biz kadın istihdamının ve kadın girişimcilerin bu alanda da daha yoğun olması için elimizden gelen desteği vermeye, projeyi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'e ziyaret

GAGİAD Başkanı Koçer, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Metin Tepe ve Halit Güleç ile beraberindeki heyetle Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'i de makamında ziyaret etti.

Koçer, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin en önemli ihracat şehri Gaziantep'ten Yunanistan'a yapılan ihracatı artırmak istediklerini vurguladı.

Büyükelçi Erciyes ise Gaziantep'in üretim ve ihracat alanındaki potansiyelini yakından takip ettiğini, Yunanistan'da daha fazla Gaziantepli iş insanını görmek istediklerini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güneydoğu'nun buğday unu ihracatı 211 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun buğday unu ihracatı 211 milyon dolara ...
Gaziantep'te depremlerde hasar alan evler Türk ve Japon mühendislerce denetleniyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremlerde hasar alan evler Türk ve ...
Gaziantep'te, FETÖ'nün büyük bölge imamı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, FETÖ'nün büyük bölge imamı yakalandı
Türk makarnacılar bu yılki yüksek buğday rekoltesini ihracata yansıtmak istiyor
YEREL HABERLER Türk makarnacılar bu yılki yüksek buğday rekoltesini ...
Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı
YEREL HABERLER Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı
İslahiye'de 55 günde inşa edilen kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER İslahiye'de 55 günde inşa edilen kalıcı konutlar hak ...
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamamlanan 13 kalıcı ...
DEAŞ'ın yönetim kademesinde yer alan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın yönetim kademesinde yer alan şüpheli ...
Seç Market'in "esnaf dostu iş modeli" Gaziantep'te tanıtıldı
YEREL HABERLER Seç Market'in "esnaf dostu iş modeli" Gaziantep'te ...
Başkan Fadıloğlu, Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'ni tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, Devlet Tiyatrosu Şehitkamil ...
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 ...
Gaziantep'te, 4 hayırsever depremzedelerin bakkal borcunu ödedi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 4 hayırsever depremzedelerin bakkal ...
Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş, mücadeleci bir takım kurmayı amaçlıyor:
YEREL HABERLER Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş, mücadeleci bir ...
Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı
Gaziantep'te refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te refüje çarparak takla atan otomobildeki ...
Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ...
Gaziantep'te okul servisiyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul servisiyle çarpışan traktörün ...
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli ...
Gaziantep'te 70 engelli ailesine egzersiz eğitimi verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 70 engelli ailesine egzersiz eğitimi ...
Gaziantep'te zorla tutukları vatandaşa senet imzalattığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zorla tutukları vatandaşa senet ...
Şehitkamil Belediyesi'nden okul birincisi öğrencilere bilgisayar hediyesi
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediyesi'nden okul birincisi öğrencilere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.