GAGİAD yeşil şehirler buluşması için Atina'da

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) koordinatörlüğü ile hayata geçirilen, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu" projesinin Yunanistan faaliyeti Atina'da hayata geçirildi.

GAGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, projenin ilk dört faaliyetini farklı ülkelerde tamamlayan paydaşlar, kadınların yeşil anlaşma ile ilgili alanlara yoğunlaşarak yüksek teknoloji alanlarında çalışmaya teşvik etme temasıyla Atina'da buluştu.

Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Lüksemburg, Danimarka ve Yunanistan'daki paydaşlar, ilk kez proje kapsamında geçen yıl 20-21 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te GAGİAD ev sahipliğinde buluşmuştu.

Paydaşlar, Gaziantep'te hayata geçirilen yeşil şehirler uygulamasına örnek uygulamaları yerinde gördükten sonra diğer paydaşların ev sahipliğinde farklı gündemlerle bir araya gelmeye devam etti.

Türkiye'den örneklerin anlatıldığı buluşmada, yeni iş birlikleri kapsamında da görüşmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, projenin sona yaklaştığını, ulus ötesi paydaşlar ile bu tecrübeyi elde ederek, projenin konu başlıklarının dünya gündemi için önemli olduğunu belirtti.

Atina faaliyetinde tüm dünyaya dokunacak bir konuyu gündemlerine aldıklarını aktaran Koçer, iş kadınlarının istihdam edilebilirliğini ve farkındalığını artırmak istediklerini kaydetti.

Koçer, sosyal ağ ve e-öğrenme platformları aracılığıyla verilen mesleki eğitimden yararlanmak için teknolojinin nasıl kullanılabileceğinin de bu proje kapsamında değerlendirileceğini vurguladı.

Deneyim, bilgi ve becerilerin yanı sıra bilgi alışverişinde bulunmak için çevrimiçi ve uluslararası etkinliklerde yer alınmasını arzu ettiklerini dile getiren Koçer, "Projemizin Atina ayağında, dünyadaki mevcut cinsiyet eşitsizliğini ele alan politikaların aranması, dengesiz yatırımlar, halen ağırlıklı olarak erkeklerin egemen olduğu yeşil ve teknoloji sektörlerindeki cinsiyet istihdamı ve yatırım açığını genişletebilmek üzere gerçekleştiriliyor. Ancak biz kadın istihdamının ve kadın girişimcilerin bu alanda da daha yoğun olması için elimizden gelen desteği vermeye, projeyi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'e ziyaret

GAGİAD Başkanı Koçer, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Metin Tepe ve Halit Güleç ile beraberindeki heyetle Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'i de makamında ziyaret etti.

Koçer, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin en önemli ihracat şehri Gaziantep'ten Yunanistan'a yapılan ihracatı artırmak istediklerini vurguladı.

Büyükelçi Erciyes ise Gaziantep'in üretim ve ihracat alanındaki potansiyelini yakından takip ettiğini, Yunanistan'da daha fazla Gaziantepli iş insanını görmek istediklerini belirtti.





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