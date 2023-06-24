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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi öldü

AA

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANC 208 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 CIN 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Taha Kaçar, Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ebru Sat'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan bulvar, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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