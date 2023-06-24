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GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.

Hatay-Gaziantep arasında taşımacılık yapan Ali K. (42) idaresindeki 31 M 3038 plakalı minibüs, TAG Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Şatırhüyük Mahallesi yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 13 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.









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