Gaziantep'te belediyeye ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tramvay, Gaziray ve turuncu otobüsler, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü de dahil olmak üzere bayram boyunca tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş AŞ'ye bağlı tramvay, Gaziray ve otobüsler, Kurban Bayramı'nda vatandaşların aile, akraba, ve mezarlık ziyaretlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirebilmeleri için 27 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Zabıta Daire Başkanlığı, şehir içi toplu ulaşımda düzeni korumak ve bayram ziyaretlerinin sorunsuz ve rahatça gerçekleşmesini sağlamak için trafik ekipleriyle koordineli çalışarak durak ve hatlarda gerekli kontrolleri ve önlemleri alacak.

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