Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği İ.A'yı güvenlik kamera görüntülerinden yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emniyetin paylaştığı görüntüde, iş yerine giren şüphelinin görüntüsü ve adliyeye götürülmesi yer alıyor.