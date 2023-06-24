Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuğun 2. kattan düşmesi güvenlik kamerasında

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

İstasyon Mahallesi'ndeki binanın 2. katında ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Hanifi Abbes, oturdukları evin penceresinden düştü.

Ailesinin kendi imkanlarıyla götürdüğü özel bir hastanede tedavi altına alınan Abbes'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

Çocuğun yüksekten düşmesi ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Abbes'in yüzüstü zemine düşmesi, daha sonra ayağa kalkıp yürüyerek düştüğü binaya ilerlemesi yer alıyor.

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