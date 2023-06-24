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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organize ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. ayağı, Gaziantep'te başladı.

Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen organizasyona 1250 sporcu katıldı. Güreşçiler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, gazetecilere, kentin spor anlamında gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gaziantep'in önemli spor yatırımları aldığını ifade eden Bozgeyik, "Gaziantep'imizi ulusal ve uluslararası organizasyonların merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Spor turizmi anlamında ise dünyadaki 700 milyar dolarlık pastadan bu şehrin beklediği, özlediği payı alması için gayret edeceğiz." dedi.

Federasyon başkanı İbrahim Türkiş ise organizasyona 1350 sporcunun başvurduğunu, 1250'sinin ise iki gün boyunca mücadele edeceğini söyledi.

Gaziantep'in klasik güreş organizasyonlarının yapıldığı illere uzak olmasına rağmen, katılımın iyi olduğuna işaret eden Türkiş, şunları kaydetti:

"Burada çok güzel bir ortam var. Hocalarımızla yaptığımız görüşmede, buradaki misafirperverlikten son derece memnunlar. Tereddütleri vardı. Gaziantep yağlı güreşlerle ilgili klasik alışkanlığı olan bir yer değil. Türkiye ligi olduğu için bu bölgeyi de temsil eden bir organizasyon gerekiyordu. Şahinbey Belediyesi buna önderlik yaptı." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da önemli spor yatırımları yaptıklarını ve gençleri spora yöneltmek için gerekli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Organizasyon yarın sona erecek.





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