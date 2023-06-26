Gaziantep'te bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Vali Vekili Muhammet Önder, Kurban Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri çerçevesinde yapılan denetimlere katıldı.



Gaziantep Organize Sanayi Kavşağı denetim noktasında Vali Vekili Önder, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Tuğgeneral Hidayet Arıkan ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlere katılan Önder, kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Önder, yolculara baklava ve şeker ikram etti.

Önder, gazetecilere, polis ve jandarma ekiplerinin bayram sürecinde denetimler gerçekleştirdiği söyledi.

Kent genelinde bayram tedbirlerinin alındığını anlatan Önder, şunları kaydetti:

"Bayramı huzur içerisinde geçirebilmemiz için ilimizde gerekli tedbirleri aldık. Trafik tedbirlerimizi aldık. Yolcularımızın da bayramı güzel bir şekilde geçirebilmeleri için kurallara dikkat etmelerini istiyoruz. Kendilerine iyi yolculuklar dilemek için uygulama noktasına geldik. Yolcularla sohbet ettik, bayramlarını kutladık."

Uygulama noktasında durdurulan Cuma Tutar da yaklaşık 22 yıldır Almanya'da yaşadığını belirterek "Yılda bir kez yaz tatili için memleketime geliyorum. Bu yıl Kurban Bayramı'na denk geldi." dedi.







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