Gaziantep'te meyve suyu paketlerine gizlenmiş 4 kilo 630 gram uyuşturucu ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 630 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde narkotik dedektör köpeği "Hazal"ın tepki verdiği bir otomobilde arama yaptı.

Araçta yapılan aramada meyve suyu paketlerine gizlenmiş 4 kilo 630 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin narkotik köpeği ile araçta arama yapması ve uyuşturucuya ulaşılması yer aldı.



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