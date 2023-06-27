AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'den Kurban Bayramı mesajı

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, bayramın sevgi, kardeşlik ve gönüller arası bağların güçlenmesine vesile olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'na erişmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Kurban, Allah yolunda fedakarlığın, adanmışlığın ve teslimiyetin tezahürüdür. Kurban, paylaşmanın, dayanışmanın güçlü bir vesilesidir. Bayramlar, bir araya gelmek, sevdiklerimizi ve büyüklerimizi ziyaret etmek, kucaklaşmak için eşsiz bir fırsat sunar bizlere. Bu bayramda da özellikle deprem bölgesindeki yakınlarımızı ziyaret edip dayanışma içinde yanlarında olalım. Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve inşası için büyük bir mücadele içindeyiz. Devlet millet el ele yaraları birlikte sarıyoruz. Bu yolda en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. Bu duygularla, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.