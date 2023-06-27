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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep ve çevre illerindeki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor

AA

Gaziantep ve çevre illerindeki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis’te, Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Hayvancılık açısından önemli bir merkez olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Kurban Bayramı'na saatler kala yoğunluk arttı.

Gaziantep'teki besiciler, kurulan pazarlarda yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor.

Kentte Büyükşehir Belediyesince belirlenen alanlara kurbanlıklarını getiren besiciler, sıkı pazarlıklar sonrası kurbanlarını satıyor.

Denetimlerin de yapıldığı pazarda, satılan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar araçlara yüklenerek alıcılarına ulaştırılıyor.

Kentin doğu girişine yakın alanda kurulan büyük hayvan pazarına gelen besici Muhammed Tunçer, sezonun zorlu geçtiğini belirterek, "35 malım vardı, 31 tanesini sattım, 4 tane kaldı. Bunları da satmak için pazara getirmek zorunda kaldım. Bin bereket versin, iyi ve umduğumuzdan yüksek gitti." diye konuştu.

Kurbanlık alan Ali Osman Mişe, bayramın hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün kahvaltı yaptıktan sonra ailecek kurbanımızı almaya geldik. Kilosuna 106 diyorlardı, 7 tane aldık. Tüm aile olarak bir aradayız. Bayramımız tüm Müslüman coğrafyasına, Türkiyemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- Kilis

Kilis'teki canlı hayvan pazarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor. Uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Belirlenen alanlara kurbanlıklarını getiren besiciler, canlı kurbanlığın kilogramını 90 ila 110 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Alınan kurbanlıkların otomobil ve motosikletler ile taşınması da dikkat çekti.

Öte yandan, Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarı girişlerinde gerekli tedbirleri alarak trafik akışının rahatlamasını sağladı.

- Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da Tarihi Kapalı Çarşı ve konteyner çarşılar Kurban Bayramı hazırlığına çıkanların uğrak yeri oldu.

Kapalı Çarşı esnafından Abdurrahman Aydoğan, depremin ardından durgunlaşan ticaretin bayram nedeniyle yeniden hareketlendiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Canlı Havyan Borsası'na gelen vatandaşlar da pazarlık yaparak bütçelerine uygun kurbanlık almaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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