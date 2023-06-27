Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nizip ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nizip ilçesinde dün narkotik dedektör köpeği "Hazal"ın tepki verdiği otomobilde yapılan aramada, meyve suyu paketlerine gizlenmiş 4 kilo 630 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

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