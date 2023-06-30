Gaziantep FK sezon hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.



Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla son buldu.

Kulübün başkanı Memik Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligden çekildikten sonra toparlanma süreci yaşadıklarını söyledi.

Takımdaki yaraları sarmak için gayret ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 15 futbolcumuzu çeşitli takımlara kiraya verdik. Sözleşmesi biten 5 futbolcu ile yollarımız ayrıldı. Depreme takımımızla çok kötü yakalandık. Figueiredo'yu satmak zorunda kaldık." dedi.

Yılmaz, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hata yapmak istemiyoruz. Hocamız ve sportif direktörümüzle transfer süreçlerini görüşüyoruz. İnşallah eksiğimiz olan 3-5 futbolcuyu transfer edip yeni sezonda iyi bir takım kurup güzel şeyler yapmak için çalışacağız. Kongremizi yaparak icra kurulumuzu oluşturduk. İcra kurulundaki yaklaşık 14 arkadaşlarımız üzerlerine düşeni bağış adı altında takımımıza 2,5 milyon lira gibi bağışlarını yaptı. Bundan sonra arkadaşlarımızla uyum içerisinde devam edeceğiz. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız 6 yıldan beri bu takımda ve her şeyini bilen evladımız. Hocamız hem oyunculuk dönemini hem de yardımcı hocalık dönemini hatırlıyoruz. Erdal hocamız kişilik, karakter, futbolcularımızın üzerinde ağırlığı olan bir hocamız. İnşallah kendinden bekleneni verecektir."





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