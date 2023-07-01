Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Gaziantep FK, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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