Gaziantep'te gölette kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gölette kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ailesiyle piknik yapmak için Yamaçtepe Mahallesi'ndeki Alleben Göleti Piknik Alanı'na gelen Suriyeli uyruklu Muhammet Yusuf (18), serinlemek için gölete girdi.

Yusuf, bir süre sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, Yusuf'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar da çalışmalara destek için bölgeye çağrıldı.

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