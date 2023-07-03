Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Şahin Erşen (23), Selman Çevik (32) ve İzzet Karakoç (40), silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, M.İ. (23) ise ağır yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı M.İ. ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

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