Gaziantep'te 15 hırsızlık olayına karışan zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 15 hırsızlık olayına karışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok adres ve araçtan yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçede 15 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 43 suç kaydı bulunan H.A'yı operasyonla yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan emniyetin paylaştığı görüntülerde şüphelinin farklı tarihlerde birçok adres ve araçtan yaptığı hırsızlık anlarının görüntüsü yer alıyor.



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