Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.T'yi yakaladı.



Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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