Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen oyun ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.





- Güneş'in teknik ekibi belli oldu





Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş'in yardımcıları belli oldu.

Güneş'in teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Yardımcı Antrenör: Suat Tokat

Yardımcı Antrenör: Erkan Yılmaz

Kaleci Antrenörü: Hakan Bulut

Atletik Performans: Ömer Bayram

Analiz Sorumlusu: Tayfun Kayabaş

Kondisyoner: Mustafa Aksoy

Analist: Barış Diken

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.