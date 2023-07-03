Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen oyun ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- Güneş'in teknik ekibi belli oldu
Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş'in yardımcıları belli oldu.
Güneş'in teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:
Yardımcı Antrenör: Suat Tokat
Yardımcı Antrenör: Erkan Yılmaz
Kaleci Antrenörü: Hakan Bulut
Atletik Performans: Ömer Bayram
Analiz Sorumlusu: Tayfun Kayabaş
Kondisyoner: Mustafa Aksoy
Analist: Barış Diken