GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'teki fabrika yangını kontrol altına alındı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sağlık ürünleri üretilen bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üretilen bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u hastaneye kaldırıldı.

90 itfaiye personeli ve 40 araç ile müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Alandaki soğutma işlemleri devam ediyor.

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