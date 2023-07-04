Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen maçla sona erdi.

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