Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde 3 Temmuz'da yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Müslüm Ç. ile Bektaş Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nurtepe Mahallesi'nde 3 Temmuz'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki ailenin bireylere arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Şahin Erşen (23), Selman Çevik (32) ve İzzet Karakoç (40) silahla vurularak öldürülmüş, M.İ. ise ağır yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçan Müslüm Ç. ile Bektaş Ç. ise yakalanmıştı.

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