Nefes borusuna cisim kaçan sürücüyü uygulama noktasındaki polis kurtardı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te nefes borusuna cisim kaçan sürücünün, uygulama noktasında polis tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarılması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulama noktasına bir aracın geldiği belirtilerek "Panikle aracından inen vatandaşımızın nefes alamadığını ve boğazına nesne kaçtığını fark eden görevlilerimizce hayati müdahalede bulunulmuştur. İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız." denildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beyaz bir otomobilin uygulama noktasına gelip sürücünün yardım istediği ve polisin Heimlich manevrasıyla sürücüyü kurtardığı görülüyor.

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