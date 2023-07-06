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        Nizip'teki tarihi yapılar restore ediliyor

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:47
        Nizip'teki tarihi yapılar restore ediliyor

        GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi, ilçedeki tarihi yapıları yürüttüğü restorasyon çalışmalarıyla koruma altına alıyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, tarihi yapıların önemine işaret etti.

        Çalışmalarla kültürel mirasları korumak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

        "İlçemizdeki tarihi yapılar bizim için önem taşıyor. Bu yapılar günümüze gelene kadar geçen zaman ve birçok sebepten ötürü tahribata uğramış bulunuyor. Biz yerel yönetimler olarak bu yapıların onarım ve tadilatına oldukça hassasiyetle yaklaşıyoruz. Böylelikle aslına uygun olarak restore etmiş olduğumuz iki konağımızı hizmete sunduk. Şuan ise birkaç bölgede çalışmalarımız sürüyor." ​​​​​​​

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