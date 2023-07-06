Gaziantep'teki darbe girişimi davasına ilişkin tekrar yargılanan 3 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada yeniden yargılanan 3 sanık, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, darbe girişimi gecesi harekat merkezi nöbetçisi sanık eski astsubay İlhan Kayadibi ile taraf avukatları katıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan dönemin tank tabur komutanı eski yarbay Metin Gültekin ile tutuksuz sanıklar eski istihbarat astsubayı Osman Tutdu duruşmaya katılmadı.

Sanık astsubay Kayadibi, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, Yargıtay'ın bozma gerekçesinde belirttiği gibi sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Metin Gültekin, Osman Tutdu, İlhan Kayadibi'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Ayrıca sanık Gültekin'e "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" 3 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, hakkında yakalama kararı bulunan sanığın tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına ve yakalandığında hükmen tutuklanmasına karar verdi.

- Karar

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, 21 Mayıs 2018'de FETÖ’nün sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal ile kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski yarbay Metin Gültekin'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 18 yıl 9 ay, eski astsubay Osman Tutdu'ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmiş, tutuksuz sanıklar Alparslan Kahraman, İlhan Kayadibi ve Mesut Dündar hakkında beraat kararı verilmişti.

Yargıtay, 6 Aralık 2019'da verdiği kararda, eski tuğgeneral Murat Soysal ile eski yarbay Hakan Çınar'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamış, FETÖ üyeliğinden ceza verilen dönemin tank tabur komutanı Metin Gültekin ve istihbarat astsubayı Osman Tutdu ile beraat eden sanık İlhan Kayadibi hakkındaki kararları bozarak bu sanıkların "anayasayı ihlale teşebbüs suçuna yardım"dan cezalandırılmalarına hükmetmişti.