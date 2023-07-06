Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
GAZİANTEP (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.
İnce, temasları kapsamında ilk olarak Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.
Daha sonra İslahiye'ye geçen İnce, konteyner kenti ziyaret ederek burada kalan vatandaşlarla sohbet etti.
Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan İnce, gençlerle fotoğraf çektirdi.