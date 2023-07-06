Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:53
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

        GAZİANTEP (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

        İnce, temasları kapsamında ilk olarak Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.

        Daha sonra İslahiye'ye geçen İnce, konteyner kenti ziyaret ederek burada kalan vatandaşlarla sohbet etti.

        Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan İnce, gençlerle fotoğraf çektirdi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Gaziantep´te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep´te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Erdal Güneş: Transfer çalışmalarımız sürüyor
        Erdal Güneş: Transfer çalışmalarımız sürüyor
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 2 tutuklama
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 2 tutuklama
        Gaziantep'teki fabrika yangınında zarar 35 milyon dolar
        Gaziantep'teki fabrika yangınında zarar 35 milyon dolar
        Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (3)
        Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (3)
        Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (2)
        Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (2)