Gaziantep'teki fabrika yangını güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaklaşık 35 milyon dolarlık hasara neden olduğu belirtilen fabrika yangınının çıkış anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten fabrikada önceki gün çıkan ve yaklaşık 5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kayıtlarda, alarm sistemiyle ilgili olduğu belirtilen 2 personelin çalıştığı sırada alevin çıktığı ve yangının hızla ilerlediği görüldü.

4 Temmuz Salı günü meydana gelen yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılmış, dün olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber, yangının 35 milyon dolarlık hasara neden olduğunu bildirmişti.