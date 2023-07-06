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        Gaziantep'teki fabrika yangını güvenlik kamerasında

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        Giriş: 06.07.2023 - 17:38
        Gaziantep'teki fabrika yangını güvenlik kamerasında

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaklaşık 35 milyon dolarlık hasara neden olduğu belirtilen fabrika yangınının çıkış anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten fabrikada önceki gün çıkan ve yaklaşık 5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

        Kayıtlarda, alarm sistemiyle ilgili olduğu belirtilen 2 personelin çalıştığı sırada alevin çıktığı ve yangının hızla ilerlediği görüldü.

        4 Temmuz Salı günü meydana gelen yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılmış, dün olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber, yangının 35 milyon dolarlık hasara neden olduğunu bildirmişti.

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