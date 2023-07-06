Gaziantep'te ağır hasarlı binanın bir kısmı çöktü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ulus Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı 3 katlı binanın bir kısmı yıkıldı.
Bölgeye gelen ekipler yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.
Polis ekiplerinin aldığı çevre güvenliğinin ardından binanın ayakta kalan kısımları da yıkıldı.