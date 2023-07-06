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        Gaziantep'te ağır hasarlı binanın bir kısmı çöktü

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        Giriş: 06.07.2023 - 22:51
        Gaziantep'te ağır hasarlı binanın bir kısmı çöktü

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ulus Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı 3 katlı binanın bir kısmı yıkıldı.

        Bölgeye gelen ekipler yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.

        Polis ekiplerinin aldığı çevre güvenliğinin ardından binanın ayakta kalan kısımları da yıkıldı.

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