Gaziantep'te ağır hasarlı binanın bir kısmı çöktü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ulus Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı 3 katlı binanın bir kısmı yıkıldı.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.

Polis ekiplerinin aldığı çevre güvenliğinin ardından binanın ayakta kalan kısımları da yıkıldı.