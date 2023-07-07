Gaziantep'te cinayetten müebbet hapis cezası alan firari yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada müebbet hapis cezası alan firari sanık yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kırsal Köksalan Mahallesi'nde mahalli idareler seçimlerinde yaşanan muhtarlık kavgasında muhtar adayı ile 2 kardeşin öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ç'nin adresini belirledi.

Saklandığı Şehitkamil ilçesi Nesimi Mahallesi'nde ikici el eşya alım satımı yapılan dükkana düzenlenen operasyonla yakalanan firari, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- Olay

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

- Dava

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Kasım 2022'deki karar duruşmasında, Cuma O. 3 kez müebbet, 7 sanık ise 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Müebbet hapis cezasına mahkum edilen Mehmet Ç. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.